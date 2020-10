Coronavirus Roma, la proposta: Hotel per gli asintomatici per evitare i contagi familiari (Di sabato 31 ottobre 2020) Ospitare pazienti asintomatici, paucisintomatici e le persone in quarantena nelle strutture alberghiere inoperose di Roma, al fine di isolare i soggetti positivi al Covid-19 da familiari o conviventi nel caso in cui le abitazioni non consentissero un effettivo isolamento, limitando così la diffusione del contagio. È quanto richiesto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Nella lettera si specifica che Roma Capitale, Federalberghi nazionale e Federalberghi Roma sono pronti a fare la propria parte nel supportare ogni iniziativa utile nell’individuazione di queste ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) Ospitare pazienti, paucisintomatici e le persone in quarantena nelle strutture alberghiere inoperose di, al fine di isolare i soggetti positivi al Covid-19 dao conviventi nel caso in cui le abitazioni non consentissero un effettivo isolamento, limitando così la diffusione delo. È quanto richiesto dalla sindaca diVirginia Raggi e dal presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Nella lettera si specifica cheCapitale, Federalberghi nazionale e Federalberghisono pronti a fare la propria parte nel supportare ogni iniziativa utile nell’individuazione di queste ...

