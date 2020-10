Coronavirus | ricoverato il presidente della Cei Bassetti | positivo da mercoledì | oggi il peggioramento

(Di sabato 31 ottobre 2020) Il cardinale Gualtieroè statoa Perugia. Era risultatoalmercoledì 28 ottobre, ma fino anon aveva avuto particolari problemi. Nella mattinata di, sabato 31 ottobre, invece è stato necessario il trasferimento delCei all'ospedale Santa MariaMisericordia, dove le sue condizioni di salute saranno verificate e tenute sotto controllo. "Continuiamo a essere vicini al Cardinale- ha dichiarato Monsignor Stefano Russo, Segretario GeneraleConferenza Episcopale Italiana -. Lo accompagniamo con la preghiera e l'affetto del popolo di Dio, certi che il Signore non farà ...

Il cardinale Gualtiero Bassetti è stato ricoverato a Perugia. Era risultato positivo al coronavirus mercoledì 28 ottobre, ma fino a oggi non aveva avuto particolari problemi. Nella mattinata di oggi, ...Milano, 31 ott. (Adnkronos) - L'editore e presidente di Rcs Urbano Cairo, ricoverato da ieri all'ospedale San Paolo di Milano, "manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia". E' ...