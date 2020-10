Coronavirus | record di contagi in Germania | 19mila Regno Unito pronto a nuovo lockdown Usa | picco di casi | 94mila in un giorno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020) Ognii Paesi europei continuano a far registrare numeri di, con la pandemia che ormai ha costretto gran parte dei governi a ricorrere a nuove restrizioni. In, nelle ultime 24 ore, i nuovi positivi hanno per la prima volta superato la soglia dei(19.059), registrando anche 103 decessi. Si tratta del quartoconsecutivo in cui il Paese fa registrare undi, superando così le 500mila infezioni dall’inizio della pandemia, con oltre 10mila vittime e le nuove norme imposte dalla Cancelliera Angela Merkel che scatteranno da domani. Secondo media britannici come il Times e il Guardian, anche il governo di Londra sembra ormai deciso a tornare a una forma di ...