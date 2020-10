Coronavirus | quel che serve ora è una comunicazione politica coinvolgente e sincera

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 ottobre 2020) Nel gergo politico anglosassone esiste un’espressione – “tittytainment” – che non trova corrispondenze nel vocabolario della lingua italiana. Qualcosa come “infantilizzazione prodotta da blandizie”, che nella metafora produrrebbero l’effetto del seno materno per il lattante. In senso lato, pratiche politiche in cerca di consenso, evitando con cura qualsivoglia dichiarazione a rischio di impopolarità. Ad esempio la facile lusinga consolatoria del tipo “lockdown generale? Fake news!”, che il laboratorio comunicativo installato a Palazzo Chigi e il suo ras Rocco Casalino (formatosi alle metodologie espressive nella scuola di irrealtà del Grande Fratello) hanno suggerito al premier Giuseppe Conte. Gli ottimismi di maniera del ministro dell’economia Gualtieri, che assicura immaginari recuperi del Pil a fine ...