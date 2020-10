Coronavirus, quasi 32mila nuovi casi nelle ultime 24 ore. A Roma proteste contro il dpcm (Di sabato 31 ottobre 2020) Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 ottobre. Crescono leggermente i nuovi casi. Altre misure in arrivo? Roma – Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 ottobre. Nuovo record di casi e di tamponi in un giorno nel nostro Paese. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 31.758 a fronte di quasi 216mila tamponi. Numeri che hanno portato il rapporto tra positivi e test salito a 14,7% (venerdì era del 14,4%). Una piccola frenata, rispetto ai precedenti giorni, che potrebbe essere portata dalle misure decise dal Governo nelle settimane scorse. Non è escluso, però, un nuovo dpcm nei prossimi giorni per cercare di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020)in Italia, il bollettino del 31 ottobre. Crescono leggermente i. Altre misure in arrivo?in Italia, il bollettino del 31 ottobre. Nuovo record die di tamponi in un giorno nel nostro Paese. Iregistrati24 ore sono stati 31.758 a fronte di216mila tamponi. Numeri che hanno portato il rapporto tra positivi e test salito a 14,7% (venerdì era del 14,4%). Una piccola frenata, rispetto ai precedenti giorni, che potrebbe essere portata dalle misure decise dal Governosettimane scorse. Non è escluso, però, un nuovonei prossimi giorni per cercare di ...

