Coronavirus, quasi 300 morti e record di tamponi in 24 ore (Di sabato 31 ottobre 2020) Emergenza Coronavirus in Italia, quasi 300 morti – dato più alto dal 6 maggio – e record di tamponi e nuovi contagi in 24 ore. Sono ancora contrastanti i numeri del contagio da Coronavirus in Italia: se da un lato, ormai gli attualmente positivi hanno nuovamente superato i guariti e dimessi, dall’altro la curva al … Leggi su viagginews (Di sabato 31 ottobre 2020) Emergenzain Italia,300– dato più alto dal 6 maggio – edie nuovi contagi in 24 ore. Sono ancora contrastanti i numeri del contagio dain Italia: se da un lato, ormai gli attualmente positivi hanno nuovamente superato i guariti e dimessi, dall’altro la curva al …

Sono 31.758 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, a fronte di 215.886 tamponi eseguiti. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 297 decessi, per un totale di 38.618 dall'inizio della pandemia. A ...

Covid, a Firenze proteste contro le chiusure: scontri e feriti

Governo pronto a mini-lockdown: chiusura per le grandi città e le province più colpite Il contagio da Covid-19 continua a crescere in quasi tutta Italia e il governo pensa di correre al più ...

Governo pronto a mini-lockdown: chiusura per le grandi città e le province più colpite Il contagio da Covid-19 continua a crescere in quasi tutta Italia e il governo pensa di correre al più ...