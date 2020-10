Coronavirus, probabile nuovo DPCM già lunedì: lockdown territoriali, ipotesi chiusure centri commerciali, il ritorno dell’autocertificazione (Di sabato 31 ottobre 2020) La riunione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) potrebbe, secondo fonti accreditate del Governo, portare a nuove stringenti misure che entrerebbero in vigore già lunedì 2 novembre. Per evitare il lockdown nazionale si pensa a un nuovo DPCM che indichi una serie di “zone rosse”, oltre a un elenco di altre attività verranno limitate, come – molto probabilmente, i centri commerciali. Domattina l’esecutivo e i ministri Speranza e Boccia si confronteranno con i presidenti delle regioni, mentre nel pomeriggio, alle 13:30 ci sarà un nuovo incontro, stavolta con i capi delegazione, al termine del quale si aggiungeranno i capigruppo di maggioranza. Lo scopo è, appunto, evitare il lockdown totale, ma le misure che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) La riunione del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) potrebbe, secondo fonti accreditate del Governo, portare a nuove stringenti misure che entrerebbero in vigore già lunedì 2 novembre. Per evitare ilnazionale si pensa a unche indichi una serie di “zone rosse”, oltre a un elenco di altre attività verranno limitate, come – molto probabilmente, i. Domattina l’esecutivo e i ministri Speranza e Boccia si confronteranno con i presidenti delle regioni, mentre nel pomeriggio, alle 13:30 ci sarà unincontro, stavolta con i capi delegazione, al termine del quale si aggiungeranno i capigruppo di maggioranza. Lo scopo è, appunto, evitare iltotale, ma le misure che ...

