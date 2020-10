Coronavirus | Paruolo Pd Emilia-R | “Lockdown subito | o sarà una strage”

Leggi su dire

(Di sabato 31 ottobre 2020) BOLOGNA – Attuare subito il lockdown generale, “ogni ritardo potrebbe essere un errore madornale”. A sostenerlo e’ Giuseppe Paruolo, consigliere regionale del Pd in Emilia-Romagna, che sul suo blog si profonde in una lunga analisi statistica dei dati dei contagi. E tirando le somme, avverte: “I numeri della pandemia purtroppo non lasciano dubbi. Ogni ulteriore ritardo verso una chiusura netta (si puo’ ragionare sulla forma di lockdown e su quali attivita’ consentire, ma non sulla sua indispensabilita’) rischia di trascinarci in un vortice di dolore e di morte terribile“.