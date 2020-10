Coronavirus, ospedali al collasso: medici costretti a scegliere (Di sabato 31 ottobre 2020) Coronavirus, ospedali al collasso nei Pronto Soccorso come la scorsa primavera. I medici saranno costretti a scegliere tra i pazienti La nuova ondata di Coronavirus non ha ancora fatto scattare l’allarme rosso negli ospedali italiani, ma siamo vicini specie ora che i numeri continuano a crescere. Il numero dei posti letto dedicati espressamente a questi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 31 ottobre 2020)alnei Pronto Soccorso come la scorsa primavera. Isarannotra i pazienti La nuova ondata dinon ha ancora fatto scattare l’allarme rosso negliitaliani, ma siamo vicini specie ora che i numeri continuano a crescere. Il numero dei posti letto dedicati espressamente a questi … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Coronavirus, al Moscati 89 pazienti ricoverati

L'ASL Taranto comunica che l'ospedale "San Giuseppe Moscati" ospita, alle ore 14 del 31 ottobre 2020, n. 89 pazienti affetti da Covid, così distribuiti: n. 28 presso il reparto Malattie Infettive; n.

