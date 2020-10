Coronavirus: ospedale Treviglio, al via telemonitoraggio pazienti dimessi (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - A casa, come in ospedale. L'Asst Bergamo Ovest, dopo le prime esperienze di marzo e aprile, ha strutturato con Regione Lombardia un sistema di telemonitoraggio che permette la dimissione del paziente, terminata la fase acuta, mantenendo per 15 giorni il controllo da remoto dei parametri vitali. A oggi, dopo la nuova recrudescenza pandemica, sono già stati dimessi dieci pazienti dotati di questo dispositivo. "La lezione della prima ondata, in cui il paziente Covid tornava al domicilio con difficoltà nella gestione del proprio stato di salute, ha fatto tendere fortemente verso l'attivazione", spiega una nota dell'ospedale di Treviglio. Oltre all'ambulatorio di follow up per pazienti affetti da covid già attivato nel mese ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - A casa, come in. L'Asst Bergamo Ovest, dopo le prime esperienze di marzo e aprile, ha strutturato con Regione Lombardia un sistema diche permette la dimissione del paziente, terminata la fase acuta, mantenendo per 15 giorni il controllo da remoto dei parametri vitali. A oggi, dopo la nuova recrudescenza pandemica, sono già statidiecidotati di questo dispositivo. "La lezione della prima ondata, in cui il paziente Covid tornava al domicilio con difficoltà nella gestione del proprio stato di salute, ha fatto tendere fortemente verso l'attivazione", spiega una nota dell'di. Oltre all'ambulatorio di follow up peraffetti da covid già attivato nel mese ...

Agenzia_Ansa : #coronavirus Ecco come si diffonde il #virus nella sala d'aspetto di un #ospedale. Simulazione in 3D del… - ilpost : L’ospedale di Bergamo è in attesa - fattoquotidiano : Urbano #Cairo, presidente di Rcs e proprietario del Torino Calcio, è positivo al #coronavirus - novalis : Read my Oct 31 Newsletter featuring “Coronavirus. Vuoto l'ospedale Sacco di Milano? Emergenza inventata? No!…” - infoitinterno : Coronavirus: 'Mio marito è in ospedale, circondato da contagiati, ma non sappiamo se è positivo' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ospedale Coronavirus, 176 persone in ospedale tra Novara e Borgomanero. Quattro i decessi La Stampa Coronavirus: ospedale Treviglio, al via telemonitoraggio pazienti dimessi

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - A casa, come in ospedale. L'Asst Bergamo Ovest, dopo le prime esperienze di marzo e aprile, ha strutturato con Regione Lombardia un sistema di telemonitoraggio che ...

Area Torrese-Stabiese – Sanità chiamata a gestire la nuova ondata di Coronavirus

È una situazione delicata quella che stanno vivendo gli ospedali della regione Campania, ed in particolare quelli del territorio servito dall’ASL Napoli 3 sud in queste settimane a causa della seconda ...

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - A casa, come in ospedale. L'Asst Bergamo Ovest, dopo le prime esperienze di marzo e aprile, ha strutturato con Regione Lombardia un sistema di telemonitoraggio che ...È una situazione delicata quella che stanno vivendo gli ospedali della regione Campania, ed in particolare quelli del territorio servito dall’ASL Napoli 3 sud in queste settimane a causa della seconda ...