Coronavirus: ospedale, Cairo ha la febbre ma non necessita di ossigenoterapia (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - L'editore e presidente di Rcs Urbano Cairo, ricoverato da ieri all'ospedale San Paolo di Milano, "manifesta febbre non elevata e non necessita di ossigenoterapia". E' quanto riporta il bollettino dell'Asst. Cairo, positivo al Sars-CoV2, "sta effettuando gli accertamenti del caso". Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - L'editore e presidente di Rcs Urbano, ricoverato da ieri all'San Paolo di Milano, "manifestanon elevata e nondi". E' quanto riporta il bollettino dell'Asst., positivo al Sars-CoV2, "sta effettuando gli accertamenti del caso".

ilpost : L’ospedale di Bergamo è in attesa - Agenzia_Ansa : #coronavirus Ecco come si diffonde il #virus nella sala d'aspetto di un #ospedale. Simulazione in 3D del… - fattoquotidiano : Urbano #Cairo, presidente di Rcs e proprietario del Torino Calcio, è positivo al #coronavirus - frontedelblog : Come raccontato nella nostra inchiesta, l’allarmismo eccessivo sta portando moltissime persone in ospedale senza ch… - sonoioapri : RT @iamdavehumphrey: Da leggere assolutamente — L’ospedale di Bergamo è in attesa -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ospedale Coronavirus a Napoli, l'ospedale San Giovanni Bosco diventa Covid Center: 72 malati da... Il Mattino Coronavirus: ospedale, Cairo ha la febbre ma non necessita di ossigenoterapia

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - L'editore e presidente di Rcs Urbano Cairo, ricoverato da ieri all'ospedale San Paolo di Milano, ...

Coronavirus, il cardinale Bassetti ricoverato all'ospedale di Perugia. Era risultato positivo mercoledì

Era risultato positivo al coronavirus mercoledì 28 ottobre, ma fino a oggi non aveva avuto particolari problemi. Nella mattinata di oggi, sabato 31 ottobre, invece è stato necessario il trasferimento ...

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - L'editore e presidente di Rcs Urbano Cairo, ricoverato da ieri all'ospedale San Paolo di Milano, ...Era risultato positivo al coronavirus mercoledì 28 ottobre, ma fino a oggi non aveva avuto particolari problemi. Nella mattinata di oggi, sabato 31 ottobre, invece è stato necessario il trasferimento ...