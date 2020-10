Coronavirus, ore di attesa al drive in ma tamponi finiti: scatta la protesta a Marigliano (Di sabato 31 ottobre 2020) Centinaia di persone attendono il tampone per quattro ore, ma al drive in li rimandano a casa perche’ i test sono terminati. E’ accaduto a Marigliano, nel Napoletano, dove i cittadini, convocati dalla stessa Asl per fare i tamponi, sono scesi dalle auto ed hanno inveito contro i medici ed il sindaco, accorso sul posto per sostenere le ragioni dei concittadini. A raccontare l’accaduto e’ stato il primo cittadino Peppe Jossa, il quale ha annunciato una denuncia alla Procura della Repubblica per i disagi creati ai cittadini. “Al drive in di Pontecitra – ha detto Jossa – c’erano centinaia di cittadini di Marigliano e di altri quattro comuni, convocati dagli uffici dell’Asl per il tampone. Quando gli e’ stato detto che i test erano ... Leggi su ildenaro (Di sabato 31 ottobre 2020) Centinaia di persone attendono il tampone per quattro ore, ma alin li rimandano a casa perche’ i test sono terminati. E’ accaduto a, nel Napoletano, dove i cittadini, convocati dalla stessa Asl per fare i, sono scesi dalle auto ed hanno inveito contro i medici ed il sindaco, accorso sul posto per sostenere le ragioni dei concittadini. A raccontare l’accaduto e’ stato il primo cittadino Peppe Jossa, il quale ha annunciato una denuncia alla Procura della Repubblica per i disagi creati ai cittadini. “Alin di Pontecitra – ha detto Jossa – c’erano centinaia di cittadini die di altri quattro comuni, convocati dagli uffici dell’Asl per il tampone. Quando gli e’ stato detto che i test erano ...

