Coronavirus, oggi in Italia 297 morti ma per la prima volta non aumentano i nuovi casi. Boom di 6 mila guariti [DATI] (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus, oggi in Italia 297 morti ma per la prima volta non aumentano i nuovi casi. Boom di 6 mila guariti DATI MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articoloin297ma per lanondi 6MeteoWeb.

fattoquotidiano : #CORONAVIRUS: ANCHE I GIORNALISTI HANNO DELLE COLPE Oggi parliamo di noi. Di noi giornalisti. Ed il caso di farlo… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a quota 65 su 100. Ieri era a 64. Nota metodologi… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 ottobre: 31.084 nuovi casi e 199 morti - serenel14278447 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - DelarueF : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti -