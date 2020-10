Coronavirus oggi, bollettino Covid 31 ottobre. A Bologna 7 morti, si va verso lockdown (Di sabato 31 ottobre 2020) Lo ha detto il sindaco Virginio Merola intervistato da Tgcom24 . Interpellato sull'ipotesi di un lockdown mirato per la città, Merola ha sottolineato come la situazione di Bologna "sia quella delle ... Leggi su ilrestodelcarlino (Di sabato 31 ottobre 2020) Lo ha detto il sindaco Virginio Merola intervistato da Tgcom24 . Interpellato sull'ipotesi di unmirato per la città, Merola ha sottolineato come la situazione di"sia quella delle ...

fattoquotidiano : #CORONAVIRUS: ANCHE I GIORNALISTI HANNO DELLE COLPE Oggi parliamo di noi. Di noi giornalisti. Ed il caso di farlo… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a quota 65 su 100. Ieri era a 64. Nota metodologi… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 ottobre: 31.084 nuovi casi e 199 morti - elltra : RT @you_trend: ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a quota 68 su 100, in crescita di 3 punti rispetto a ieri.… - ibuprofene_ : La Campania è completamente fuori controllo: 3669 contagi. Oggi è con un piede nel baratro; fra 21 giorni, se non s… -