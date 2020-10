Coronavirus, nuovo Dpcm in arrivo. Conte: “Valutiamo se necessario intervenire ancora” (Di sabato 31 ottobre 2020) Il Coronavirus torna a colpire con violenza l’Italia, in una seconda ondata che non sta andando come previsto. L’allarme cresce nelle principali città italiane, dove già da giorni si ventila la necessità di lockdown mirati. Una prospettiva che potrebbe diventare realtà già da questo week end, dopo che si sono registrati 31mila contagi in 24 ore. Se il presidente Conte voleva attendere metà novembre per ricorrere alla misura di Contenimento più dura, i numeri del Coronavirus, con la salita dell’Rt che ci proietta nello scenario 4, potrebbe non lasciare il lusso del tempo al governo. Il Coronavirus galoppa in 11 Regioni Milano, Napoli, Torino, Roma: il Coronavirus galoppa nelle città metropolitane ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Iltorna a colpire con violenza l’Italia, in una seconda ondata che non sta andando come previsto. L’allarme cresce nelle principali città italiane, dove già da giorni si ventila la necessità di lockdown mirati. Una prospettiva che potrebbe diventare realtà già da questo week end, dopo che si sono registrati 31mila contagi in 24 ore. Se il presidentevoleva attendere metà novembre per ricorrere alla misura dinimento più dura, i numeri del, con la salita dell’Rt che ci proietta nello scenario 4, potrebbe non lasciare il lusso del tempo al governo. Ilgaloppa in 11 Regioni Milano, Napoli, Torino, Roma: ilgaloppa nelle città metropolitane ...

repubblica : Nuovo Dpcm, a Firenze tensione per la manifestazione di protesta non autorizzata - Agenzia_Ansa : Identificate in Italia 5 varianti del nuovo #Coronavirus #ANSA #ANSAScienza - Agenzia_Ansa : #coronavirus I dati sui contagi spingono l'Italia verso lo scenario 4, il più grave nel documento dell' @istsupsan… - CiaoKarol : Italia verso lockdown e fase 4 nelle prossime ore. Ecco cosa potrebbe chiudere: I contagi per coronavirus in Italia… - ArmandoCapone : RT @GiovyDean: #Conte: 'valutiamo nuove misure, a breve nuovo #Dpcm'. Se ho capito come funziona, chiuderà i ristoranti alle 17:30 in attes… -