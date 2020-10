Coronavirus, nelle ultime 24 ore individuati altri 31.758 nuovi contagi. Aumentano i decessi: +297 da ieri (Di sabato 31 ottobre 2020) nelle ultime 24 ore, informa il ministero della Salute, in Italia sono stati eseguiti 215.886 tamponi, che hanno individuato altri 31.758 nuovi contagi. Sul fronte delle vittime, da ieri ne sono state registrate altre 297, che portano così il totale a 38.618 dall’inizio dell’emergenza. Anche oggi, à (+97 da ieri), Aumentano i letti occupati nelle terapie intensive, ora 1.843. Intanto, negli ospedali, i ricoverati con sintomi sono aumentati di altre 972 unità, raggiungendo quota 17.966. Sono invece 5.859 gli italiani che nelle ultime 24 ore, in quanto dimessi o guariti, si sono aggiunti a quanti finalmente ‘fuori pericolo’, cioè 289.426 ... Leggi su italiasera (Di sabato 31 ottobre 2020)24 ore, informa il ministero della Salute, in Italia sono stati eseguiti 215.886 tamponi, che hanno individuato31.758. Sul fronte delle vittime, dane sono state registrate altre 297, che portano così il totale a 38.618 dall’inizio dell’emergenza. Anche oggi, à (+97 da),i letti occupatiterapie intensive, ora 1.843. Intanto, negli ospedali, i ricoverati con sintomi sono aumentati di altre 972 unità, raggiungendo quota 17.966. Sono invece 5.859 gli italiani che24 ore, in quanto dimessi o guariti, si sono aggiunti a quanti finalmente ‘fuori pericolo’, cioè 289.426 ...

