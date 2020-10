Coronavirus, molti ricoveri al Grassi di Ostia: terapia intensiva destinata interamente ai pazienti Covid (Di sabato 31 ottobre 2020) Anche il Grassi di Ostia in prima linea nell’emergenza Covid. «La situazione sanitaria nel nostro Municipio si sta evolvendo rapidamente. La pandemia non risparmia nessun territorio e lo scenario di tipo 4 previsto dal documento tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità sembra purtroppo essere prossimo. Apprendiamo con amarezza che in queste ore il nostro Presidio Ospedaliero sta sostenendo un afflusso notevole di pazienti Covid, alcuni dei quali in gravi condizioni. Per questi la Direzione Sanitaria della Asl Roma 3 ha dovuto prevedere di trasformare in ‘reparto Covid’ tutta la terapia intensiva dell’ospedale. Comprendiamo la necessità di destinare tutte le risorse disponibili a fronteggiare la ripresa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) Anche ildiin prima linea nell’emergenza. «La situazione sanitaria nel nostro Municipio si sta evolvendo rapidamente. La pandemia non risparmia nessun territorio e lo scenario di tipo 4 previsto dal documento tecnico dell’Istituto Superiore di Sanità sembra purtroppo essere prossimo. Apprendiamo con amarezza che in queste ore il nostro Presidio Ospedaliero sta sostenendo un afflusso notevole di, alcuni dei quali in gravi condizioni. Per questi la Direzione Sanitaria della Asl Roma 3 ha dovuto prevedere di trasformare in ‘reparto’ tutta ladell’ospedale. Comprendiamo la necessità di destinare tutte le risorse disponibili a fronteggiare la ripresa ...

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus molti Coronavirus, mai così tanti casi in Toscana: +2.765, 67 nuovi ricoveri Corriere Fiorentino Covid Milano, il fallimento del «contact tracing»: ecco perché ora è impossibile inseguire il virus

Il resoconto dei medici dell’Unità operativa di prevenzione dell’Ats: non si può piu ricostruire i contatti, per l’elevatissimo numero di positivi. La famiglia è il principale hot-spot di trasmissione ...

Paolo Brosio al GF VIp straparla su tamponi e covid 19, Zorzi: “Iniziamo con il negazionismo”

senza dare molte specifiche; avrebbe potuto parlare di quanto i medici siano stati eccezionali, cosa che in parte ha fatto, e dire di aver trascorso un periodo lungo in ospedale a causa del covid 19.

