Coronavirus, Lazio in piena emergenza: nuovi positivi tra i biancocelesti. La situazione

La Lazio è in piena emergenza. Dopo giorni di incertezza, i biancocelesti, con un nota ufficiale pubblicata sul proprio sito di riferimento, hanno svelato di aver rilevato nuovi positivi al Coronavirus nel gruppo squadra. Nella giornata odierna, verranno effettuati nuovi tamponi. Di seguito, il comunicato in questione.

"La S.S. Lazio comunica che dagli accertamenti di ieri, venerdì 30/10, sono risultati positivi ai tamponi molecolari alcuni componenti del gruppo squadra. Sulla base di tali risultati l'intera squadra ripeterà i controlli in data odierna al fine di individuare i calciatori impiegabili nella gara di domani tra Torino e Lazio.

