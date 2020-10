Coronavirus, l’appello di Arcuri ai medici di base: “Necessario fare i tamponi molecolari rapidi dalla prossima settimana” (Di sabato 31 ottobre 2020) “Faccio un appello ai medici di base e ai pediatri di libera scelta, che saranno importantissimi nelle prossime ore e nei prossimi giorni. dalla prossima settimana i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta potranno somministrare i test molecolari rapidi antigenici ai loro assistiti, questa è una prima cosa importante. Le persone che ricevono la notizia di essere un primo contatto stretto devono avere la possibilità di rivolgersi al loro medico che deve avere la possibilità di fargli un test rapido”. Lo ha detto a SktTg24 Economia il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. “dalla prossima settimana”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) “Faccio un appello aidie ai pediatri di libera scelta, che saranno importantissimi nelle prossime ore e nei prossimi giorni.settimana idina generale e i pediatri di libera scelta potranno somministrare i testantigenici ai loro assistiti, questa è una prima cosa importante. Le persone che ricevono la notizia di essere un primo contatto stretto devono avere la possibilità di rivolgersi al loro medico che deve avere la possibilità di fargli un test rapido”. Lo ha detto a SktTg24 Economia il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico. “settimana”, ha ...

