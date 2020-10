Coronavirus, l’appello dei medici: «Non si decida chi ricoverare in base all’età. Lo Stato non ci lasci da soli» – L’intervista (Di sabato 31 ottobre 2020) «Non vorrei trovarmi a non avere più respiratori a sei mesi dalla prima emergenza. Lo Stato non può lasciarci da soli nelle decisioni da prendere, deve metterci nelle condizioni di lavorare serenamente». A parlare a Open è il segretario della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri), Roberto Monaco. Ad avanzare la stessa richiesta, in un documento condiviso con la Federazione dei medici, è anche la società di Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva. «Ci preoccupa, con l’aumentare dei contagi da Coronavirus, la mancanza del personale, dei posti letto e dei respiratori. Noi cureremo sempre tutti ma, in mancanza di risorse, dovremmo decidere chi ricoverare in ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) «Non vorrei trovarmi a non avere più respiratori a sei mesi dalla prima emergenza. Lonon puòarci danelle decisioni da prendere, deve metterci nelle condizioni di lavorare serenamente». A parlare a Open è il segretario della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini deichirurghi e degli odontoiatri), Roberto Monaco. Ad avanzare la stessa richiesta, in un documento condiviso con la Federazione dei, è anche la società di Anestesia, Rianimazione e Terapia intensiva. «Ci preoccupa, con l’aumentare dei contagi da, la mancanza del personale, dei posti letto e dei respiratori. Noi cureremo sempre tutti ma, in mancanza di risorse, dovremmo decidere chiin ...

Tg3web : L'Abruzzo è in piena emergenza coronavirus. Lunghe file di attesa fuori dagli ospedali. L'appello di un malato onco… - SkyTG24 : ?? #Covid19, l'appello di 100 scienziati: 'Misure drastiche in 2-3 giorni' ?? Tutti gli aggiornamenti in tempo reale… - petergomezblog : #Coronavirus, l’appello di Merkel ai tedeschi: “Restate a casa e incontrate meno persone” - MoriniClaudio : RT @saveriolakadima: .@virginiomerola L'appello del sindaco di #Bologna di non festeggiare #Halloween per rispetto di chi soffre è un gest… - radiosilvana : RT @saveriolakadima: .@virginiomerola L'appello del sindaco di #Bologna di non festeggiare #Halloween per rispetto di chi soffre è un gest… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’appello Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera