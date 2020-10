Coronavirus, Lamorgese: 'Il lockdown estrema ratio, per ora aspettiamo' | Ipotesi dad anche per le scuole medie (Di sabato 31 ottobre 2020) Il ministro Lamorgese frena sul lockdown nazionale dichiarando che è 'l'estrema ratio' e, mentre si ipotizzano serrate locali, afferma che 'valuteremo la curva del contagio dopo le restrizioni dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) Il ministrofrena sulnazionale dichiarando che è 'l'' e, mentre si ipotizzano serrate locali, afferma che 'valuteremo la curva del contagio dopo le restrizioni dell'...

