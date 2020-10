Coronavirus, l’allarme: “Tumori e infarti più letali”. I pazienti rinunciano alle terapie (Di sabato 31 ottobre 2020) Non solo il Coronavirus ha stravolto la nostra vita quotidiana, l’economia, e provocato oltre 38mila morti solo in Italia. Il Covid, infatti, sottolinea l’oncologo Francesco Cognetti, è responsabile anche di un altro problema. Molti italiani affetti da altre patologie, per paura del contagio, stanno rinunciando o non hanno accesso alle terapie fondamentali per la propria salute. Rendendo tumori ed infarti più letali in questo periodo di pandemia. Patologie fra le più diffuse nella popolazione italiana, ricorda l’oncologo, Presidente anche della Federazione di oncologi, cardiologi ed ematologi Foce. Le proposte della Federazione Foce “Foce” è nata con lo scopo di trovare una soluzione al problema, collaborando con le istituzioni. E avanza delle proposte: ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 31 ottobre 2020) Non solo ilha stravolto la nostra vita quotidiana, l’economia, e provocato oltre 38mila morti solo in Italia. Il Covid, infatti, sottolinea l’oncologo Francesco Cognetti, è responsabile anche di un altro problema. Molti italiani affetti da altre patologie, per paura del contagio, stanno rinunciando o non hanno accessofondamentali per la propria salute. Rendendo tumori edpiù letali in questo periodo di pandemia. Patologie fra le più diffuse nella popolazione italiana, ricorda l’oncologo, Presidente anche della Federazione di oncologi, cardiologi ed ematologi Foce. Le proposte della Federazione Foce “Foce” è nata con lo scopo di trovare una soluzione al problema, collaborando con le istituzioni. E avanza delle proposte: ...

