Coronavirus, la 'scelta dolorosa' di medici e anestesisti: 'In emergenza, precedenza a chi ha più possibilità di farcela' (Di sabato 31 ottobre 2020) L'Italia come la Svizzera? Anche nel nostro Paese, in una situazione di grande emergenza come quella che stiamo attraversando, si scontrano necessità e scarsità di risorse . Così medici e anestesisti ...

Così medici e anestesisti italiani - come quelli elvetici - prendono atto, in un documento congiunto, che di fronte a una situazione epidemiologica in rapido peggioramento potrebbe essere necessaria ...

Coronavirus, le terapie intensive hanno nuovi criteri: ecco chi avrà la precedenza

A quel punto è come se giocassimo alle roulette russa: uno entra e gli altri rimangono fuori. Dunque 'le patologie, le condizioni generali e un gruppo di altri valori che il medico dovrà valutare caso ...

