Coronavirus, la protesta dilaga. Anche a Barcellona tensioni e scontri durante le manifestazioni contro le restrizioni (Di sabato 31 ottobre 2020) Polizia e manifestanti si scontrano in Placa de Sant Jaume, a Barcellona, durante le proteste contro le restrizioni prese per contenere il contagio da Coronavirus. Gli scontri sono scoppiati quando centinaia di persone si sono radunate nel centro della città per protestare contro le restrizioni, che includono il coprifuoco delle 22 e il divieto di lasciare la città per il lungo weekend di vacanza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Polizia e manifestanti si scontrano in Placa de Sant Jaume, ale protesteleprese per contenere il contagio da. Glisono scoppiati quando centinaia di persone si sono radunate nel centro della città perrele, che includono il coprifuoco delle 22 e il divieto di lasciare la città per il lungo weekend di vacanza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Nuovo Dpcm, a Firenze tensione per la manifestazione di protesta non autorizzata - Agenzia_Ansa : Continua a #Napoli la protesta contro il #dpcm e il governatore @VincenzoDeLuca . In migliaia sotto la… - Agenzia_Ansa : #coronavirus sale l'#allerta del #Viminale 'rischio tensioni sociali'. Monta la #protesta, in centinaia nelle piazz… - ilfattovideo : Coronavirus, la protesta dilaga. Anche a Barcellona tensioni e scontri durante le manifestazioni contro le restrizi… - Trentin0 : Coronavirus, in Trentino cimiteri chiusi l'1 e 2 novembre. Fugatti: 'Troppi rischi'. Dura protesta dei fioristi. La… -