Coronavirus: la Grecia annuncia un parziale lockdown (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo MeteoWeb.

ilnida : RT @ilpost: In Belgio ci sarà un nuovo lockdown - alcinx : RT @ilpost: In Belgio ci sarà un nuovo lockdown - gioclair : New lockdown announced in Belgium. Belgio ci sarà un nuovo lockdown - Il Post - ilpost : In Belgio ci sarà un nuovo lockdown - sgizzi89 : #Terremoto catastrofico tra #Grecia #Turchia ma giustamente La Stampa italiana è troppo impegnata a diffondere il… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Grecia Coronavirus Grecia, lockdown per Salonicco e altre due regioni Adnkronos Meteo: TERREMOTO EGEO, colpite GRECIA e TURCHIA, ci sono MORTI e FERITI. SITUAZIONE e VIDEO

Una catastrofe che arriva nel momento meno opportuno. Siamo nel pieno della PANDEMIA da CORONAVIRUS e a questo si aggiunge un VIOLENTO TERREMOTO che ha provocato distruzione, morte e panico. Nel pomer ...

Coronavirus Germania, oltre 19mila nuovi casi e 103 morti

E sarà limitato anche il numero delle persone che potranno partecipare a riunioni all'aperto. Nuovi protocolli, più rigidi, saranno adottati anche nelle scuole e asili che rimarranno comunque aperti.

Una catastrofe che arriva nel momento meno opportuno. Siamo nel pieno della PANDEMIA da CORONAVIRUS e a questo si aggiunge un VIOLENTO TERREMOTO che ha provocato distruzione, morte e panico. Nel pomer ...E sarà limitato anche il numero delle persone che potranno partecipare a riunioni all'aperto. Nuovi protocolli, più rigidi, saranno adottati anche nelle scuole e asili che rimarranno comunque aperti.