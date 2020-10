Coronavirus, Kurz: 'Da martedì l'Austria torna in lockdown' (Di sabato 31 ottobre 2020) 'Da martedì 3 novembre l'Austria torna in lockdown per contenere la pandemia di Covid-19'. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz. Il governo ha deciso la chiusura di ristoranti e alberghi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) 'Da; 3 novembre l'inper contenere la pandemia di Covid-19'. Lo ha annunciato il cancelliere Sebastian. Il governo ha deciso la chiusura di ristoranti e alberghi ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Kurz: 'Da martedì l'Austria torna in lockdown' #AUSTRIA - marcoluci1 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Kurz: 'Da martedì l'Austria torna in lockdown' #AUSTRIA - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Kurz: 'Da martedì l'Austria torna in lockdown' #AUSTRIA - christiane5 : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Kurz: 'Da martedì l'Austria torna in lockdown' #AUSTRIA - CMorosiere : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Kurz: 'Da martedì l'Austria torna in lockdown' #AUSTRIA -