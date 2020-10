**Coronavirus: Italia viva, 'Cts fornisca dati scientifici certi per regioni'** (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Un documento con i dati del contagio per singole regioni, dati scientifici certi. E' quanto chiesto al Cts da Italia viva, secondo quanto si apprende da fonti del partito. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - Un documento con idel contagio per singole. E' quanto chiesto al Cts da, secondo quanto si apprende da fonti del partito.

LaStampa : Coronavirus, l’Iss: “L’indice RT sale a 1,7. La situazione è grave: l’Italia passa dallo scenario 3 al 4, quello de… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - MediasetTgcom24 : Coronavirus, in Italia 31.758 nuovi casi e 297 decessi #CORONAVIRUS - ELENAGORINI2 : RT @mgabrielladavid: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti... ma mi raccomando non può m… - Emergenza24 : [31.10-19:50] #Italia ANDAMENTO MEDIA MENSILE #coronavirus #coronavirusitalia #COVID19 #COVID19italia - Informazion… -