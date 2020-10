Coronavirus Italia, lockdown la notizia é appena arrivata (Di sabato 31 ottobre 2020) Chiusure mirate. Mini-lockdown su base territoriale. Da applicare, in accordo con i sindaci e i presidenti di Regione, dove il contagio sembra essere fuori controllo. Il governo sta pensando di agire subito, già nel weekend. Puntando su zone rosse territoriali, con una limitazione agli spostamenti e la chiusura di molte attività. Le decisioni verranno prese valutando l’indice Rt, agendo soprattutto dove questo valore è superiore a 2. E dove il controllo del tracciamento è più complicato e le strutture sanitarie iniziano a mostrare segni di sofferenza. Quali sono le città e le Regioni a rischio chiusura In questo momento le Regioni con Rt superiore a 2 sono Lombardia e Piemonte. Ma ci sono anche tante città e province. Così, come riportano Repubblica e il Corriere della Sera, i territori ritenuti ... Leggi su howtodofor (Di sabato 31 ottobre 2020) Chiusure mirate. Mini-su base territoriale. Da applicare, in accordo con i sindaci e i presidenti di Regione, dove il contagio sembra essere fuori controllo. Il governo sta pensando di agire subito, già nel weekend. Puntando su zone rosse territoriali, con una limitazione agli spostamenti e la chiusura di molte attività. Le decisioni verranno prese valutando l’indice Rt, agendo soprattutto dove questo valore è superiore a 2. E dove il controllo del tracciamento è più complicato e le strutture sanitarie iniziano a mostrare segni di sofferenza. Quali sono le città e le Regioni a rischio chiusura In questo momento le Regioni con Rt superiore a 2 sono Lombardia e Piemonte. Ma ci sono anche tante città e province. Così, come riportano Repubblica e il Corriere della Sera, i territori ritenuti ...

Primo incontro bilaterale Italia San Marino sul Turismo. Le gigantesche conseguenze sul turismo dei mesi del lockdown e l'incertezza attuale rimangono sullo sfondo della incontro, in video conferenza.

Coronavirus Italia, casi quadruplicati in 2 mesi

