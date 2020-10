Coronavirus | ipotesi lockdown totale già da lunedì | ecco le città a ‘rischio’

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 31 ottobre 2020) Sempre più concreto il rischioper le grandi città. E già a partire da lunedì. Ormai da giorni si parla della chiusuradelle attività soprattutto nei grandi centri per cercare di contenere l’ondata dei contagi da. Il governo sta pensando a unpiù rigido visto che le misure fino ad ora adottate non hanno prodotto gli effetti sperati. Come si legge su un articolo pubblicato dal Corriere della Sera a firma di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini, potrebbero scattare le prime zone rosse a partire da lunedì, con limitazioni degli spostamenti e chiusura, almeno parziale, delle attività. Le prime ad essere interessate sarebbero le aree metropolitane: Milano, Napoli, Bologna, Torino e Roma . (Continua dopo la foto) Insomma le ...