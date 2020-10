Coronavirus Inter | furia Marotta | ' Ridurre partite nazionali!'

(Di sabato 31 ottobre 2020) MILANO - L'ad dell'Beppeha parlato nel pre partita a Sky e ha lanciato un appello alle squadre nazionali in vista delle prossime convocazioni per gli impegni di novembre. Le parole dell'...

DiMarzio : Buone notizie per #Conte, #Young è negativo #Inter - internewsit : Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 ottobre: i dati aggiornati - - Alberto40264400 : @AlbertoLetizia2 Io invece ne ho due di forme d'ansia: la prima sono i dati sul coronavirus, mentre la seconda e' l… - Bubu_Inter : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, 31 ottobre 2020 • Attualmente positivi: 351.386 • Deceduti: 38.618 (+297) • Dimessi/Guariti: 289.426 (+5.85… - LALAZIOMIA : Coronavirus, l’Inter recupera un difensore -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Inter

Corriere dello Sport

Le domande sono due. La prima: dove trovano il tempo di stare sempre in tivù? La seconda: dove trovano la forza di litigare tra loro? Perché ormai litigano. E di brutto. Un mischione quotidiano. Epide ...Il mondo continua ad essere sconvolto dall'emergenza Coronavirus. Diego Armando Maradona è molto preoccupato: "Non ho mai visto prima niente di simile e l'America Latina è stata colpita in un modo ...