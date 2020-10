TV7Benevento : Coronavirus India, oltre 48mila nuovi casi e 551 morti... - holyghostpro : Coronavirus India, oltre 48mila nuovi casi e 551 morti - My_Salute : Coronavirus India, oltre 48mila nuovi casi e 551 morti - Adnkronos : #Coronavirus #India, oltre 48mila nuovi casi e 551 morti - todaymynews1 : Cristiano Ronaldo checks detrimental for coronavirus: Juventus | Soccer Information – Occasions of India -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus India

SassariNotizie.com

Nuova Delhi, 31 ott. (Adnkronos/dpa) - In India si sono registrati oltre 48mila nuovi casi di Covide 551 morti nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute indiano, con il totale ...Persone in fila per il cibo a Buenos Aires (ansa) Coronavirus, Covid (Gettyimages) Postazione sanitaria a Thankot, Kathmandu, Nepal (ansa) India. Sanitari effettuano tamponi agli studenti per la ...