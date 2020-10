Coronavirus in Toscana: 25 morti (record), oggi 31 ottobre. E 2.540 nuovi contagi. In arrivo nuove misure (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono addirittura 25, i morti per Coronavirus, oggi 31 ottobre in Toscana. Un record molto preccupante. E ben 2.540 i nuovi contagi (2.085 identificati in corso di tracciamento e 455 da attività di screening). L'età media dei 2.540 casi odierni è di 45 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.090.874, 16.176 in più rispetto a ieri Leggi su firenzepost (Di sabato 31 ottobre 2020) Sono addirittura 25, iper31in. Unmolto preccupante. E ben 2.540 i(2.085 identificati in corso di tracciamento e 455 da attività di screening). L'età media dei 2.540 casi odierni è di 45 anni. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 1.090.874, 16.176 in più rispetto a ieri

regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #30ottobre ?? 2765 nuovi casi ?? 17834 tamponi ?? 1160 ricoverati (+67 da ieri) ?? 153 t… - Agenzia_Ansa : Manifestazione a #Firenze contro il #Dpcm, la polizia carica #Coronavirus #ANSA - regionetoscana : #covid19 Dati in #Toscana, #29ottobre ?? 1966 nuovi casi ?? 15594 tamponi ?? 1093 ricoverati (+106 da ieri) ?? 137… - AnsaToscana : Coronavirus: in Toscana altri 2.540 casi, 25 i decessi. Su 9.589 testati 26,5% positivo. 46 ricoveri in più #ANSA - ExPartibus : Coronavirus Toscana, 2.540 nuovi casi, 25 decessi, 46 ricoveri - -