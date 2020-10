Coronavirus in Italia | il bollettino delle ultime 24 ore | quasi 32mila nuovi casi

Leggi su newsmondo

(Di sabato 31 ottobre 2020) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Emergenzain, ildel 31 ottobre Andamento stabile della curva in. Sono 31.758 i24 ore a fronte di216mila tamponi. Ritornano a salire i decessi (+297), mentre resta stabile la crescita della pressione sui servizi sanitari. Di seguito tutti i dati: Persone che hanno ...