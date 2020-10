Coronavirus, in arrivo nuova “stretta”: possibile lockdown locale, a rischio lezioni in presenza (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo l’ultimo, discusso DPCM, il governo dovrà opportunamente operare forme ancora più restrittive relative alle chiusure visto il numero in rapido incremento di contagi che non arresta a fermarsi, avendo superato recentemente quota 30mila. Bivio L’esecutivo si trova di fronte ad un bivio: a testimoniarlo è la ha convocazione del Comitato tecnico scientifico con la maggioranza proprio per discutere del tipo di misure che verranno adottate ed ufficializzate nei prossimi giorni. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia non esclude la necessita’ di una, due, tre settimane di stop in alcuni territori, perché l’indice Rt non é uguale dappertutto, che significherebbe una sorta di lockdown sensibilmente diverso da regione a regione, essendo i contagi non diffusi in maniera uguale su ... Leggi su giornal (Di sabato 31 ottobre 2020) Dopo l’ultimo, discusso DPCM, il governo dovrà opportunamente operare forme ancora più restrittive relative alle chiusure visto il numero in rapido incremento di contagi che non arresta a fermarsi, avendo superato recentemente quota 30mila. Bivio L’esecutivo si trova di fronte ad un bivio: a testimoniarlo è la ha convocazione del Comitato tecnico scientifico con la maggioranza proprio per discutere del tipo di misure che verranno adottate ed ufficializzate nei prossimi giorni. Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia non esclude la necessita’ di una, due, tre settimane di stop in alcuni territori, perché l’indice Rt non é uguale dappertutto, che significherebbe una sorta disensibilmente diverso da regione a regione, essendo i contagi non diffusi in maniera uguale su ...

