Coronavirus, il punto: altri duecento casi nel Lecchese. Fontana: 'Da lunedì i tamponi rapidi' (Di sabato 31 ottobre 2020) Aumentano ancora in maniera sensibile i contagi in provincia di Lecco. Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 228 tamponi positivi, a fronte di quasi 47mila test effettuati sul suolo ... Leggi su leccotoday (Di sabato 31 ottobre 2020) Aumentano ancora in maniera sensibile i contagi in provincia di Lecco. Nelle ultime ventiquattro ore si sono registrati 228positivi, a fronte di quasi 47mila test effettuati sul suolo ...

Le misure previste dal Piano strategico, spiega l’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini, “sono di natura emergenziale e straordinaria. Si rendono necessarie e inderogabili a causa del rapido dif ...

Il Covid mette la Sir Volley Perugia alle corde, salgono a 12 i giocatori positivi

Ed a questo punto sarà così anche per la sfida contro Modena (originariamente ... La nota stampa della Sir La Sir Safety Conad Perugia comunica la positività al Covid-19 di ulteriori sette propri ...

