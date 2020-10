Coronavirus, il premier Giuseppe Conte: “Situazione delicata, interverremo” (Di sabato 31 ottobre 2020) Anche Giuseppe Conte si è espresso in merito alla delicata situazione che in questa fase sta vivendo il nostro paese. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato a margine della festa de Il Foglio, della situazione che al momento vive il nostro paese, tra le incertezze per l’avanzata selvaggia del virus e la richiesta incessante di interventi da parte di quasi tutto l’ambiente medico scientifico. Il premier, ha seguito di fatto l’intervento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che pure in mattinata si era espresso su quello che il Governo potrebbe fare nelle prossime ore. Giuseppe Conte, ha sottolineato la criticità della situazione, criticità che impone all’esecutivo di ... Leggi su chenews (Di sabato 31 ottobre 2020) Anchesi è espresso in merito allasituazione che in questa fase sta vivendo il nostro paese. Il Presidente del Consiglio,, ha parlato a margine della festa de Il Foglio, della situazione che al momento vive il nostro paese, tra le incertezze per l’avanzata selvaggia del virus e la richiesta incessante di interventi da parte di quasi tutto l’ambiente medico scientifico. Il, ha seguito di fatto l’intervento del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che pure in mattinata si era espresso su quello che il Governo potrebbe fare nelle prossime ore., ha sottolineato la criticità della situazione, criticità che impone all’esecutivo di ...

Il premier ha parlato delle difficoltà legate alla Pandemia in atto in tutta Europa, del nodo scuola, del blocco dei licenziamenti e del vaccino del Covid-19. VACCINO - «Confidiamo di averlo a ...

Emergenza Covid-19, da più parti si sostiene che il Conte 2 navighi a vista ... Conte vuole dialogare con l’opposizione ma la stessa opposizione afferma che il premier tiene sempre chiusa la porta.

