Coronavirus, il governo valuta strette in zone a rischio (Di sabato 31 ottobre 2020) Una stretta a livello locale nelle zone del territorio nazionale dove l'indice Rt è più alto. E' questa l'ipotesi a cui sta lavorando il governo prima di decidere se arrivare a misure restrittive di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) Una stretta a livello locale nelledel territorio nazionale dove l'indice Rt è più alto. E' questa l'ipotesi a cui sta lavorando ilprima di decidere se arrivare a misure restrittive di ...

Tg3web : Coronavirus, Lombardia quasi 9000 positivi, il sindaco Sala: 'Se il Governo ci chiude dica come ci aiuterà'. Moratt… - sole24ore : #Coronavirus, convocata riunione urgente #Cts, #governo pronto a una nuova stretta. Boccia: possibile lockdown in a… - petergomezblog : Zone rosse o lockdown nazionale: il governo al bivio per arginare il #coronavirus. Riunione di Conte con maggioranz… - anis_epis : Coronavirus. Nelle ultime 24 ore i contagi hanno toccato quota 31.758. E i morti: 297. Undici le Regioni a rischio… - pborghilivorno : #coronavirus #governo Lockdown locali, domani vertice decisivo governo-Regioni. E lunedì nuovo dpcm -