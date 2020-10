Coronavirus, il Governo: “per ora nessun lockdown, sarà solo extrema ratio. Scuole aperte sono fondamentali, negli altri Paesi europei situazione è peggiore” (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo Coronavirus, il Governo: “per ora nessun lockdown, sarà solo extrema ratio. Scuole aperte sono fondamentali, negli altri Paesi europei situazione è peggiore” MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 31 ottobre 2020) L'articolo, il: “per ora, saràè peggiore” MeteoWeb.

Tg3web : Coronavirus, Lombardia quasi 9000 positivi, il sindaco Sala: 'Se il Governo ci chiude dica come ci aiuterà'. Moratt… - Palazzo_Chigi : Oggi, alle ore 13.30, il Presidente @GiuseppeConteIT terrà una conferenza stampa per illustrare le misure del Dpcm… - La7tv : #omnibus @AlbertoBagnai (Lega) commenta le parole di apertura all'opposizione di Walter Verini (PD): 'Il suo afflat… - infoitinterno : Zone rosse o lockdown nazionale: il governo al bivio per arginare il coronavirus - bitoraf : RT @Cartabellotta: Le tensioni tra Governo, Regioni ed Enti locali e la “non-strategia” di rincorrere i numeri del #coronavirus aggravano l… -