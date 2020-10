Coronavirus, il Cardinale Gualtiero Bassetti ricoverato in ospedale (Di sabato 31 ottobre 2020) Gualtiero Bassetti ricoverato in ospedale a Perugia: era risultato positivo al Coronavirus. La Chiesa si raccoglie intorno al Presidente della Cei Il Cardinale Gualtiero Bassetti, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, risultato positivo al Coronavirus nei giorni scorsi, è stato ricoverato in ospedale. AmbulanzaCoronavirus, Gualtiero Bassetti ricoverato in ospedale a Perugia Bassetti era risultato positivo al Covid lo scorso martedì, e nel fine settimana è stato trasferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Non sono ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020)ina Perugia: era risultato positivo al. La Chiesa si raccoglie intorno al Presidente della Cei Il, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, risultato positivo alnei giorni scorsi, è statoin. Ambulanzaina Perugiaera risultato positivo al Covid lo scorso martedì, e nel fine settimana è stato trasferito all’Santa Maria della Misericordia di Perugia. Non sono ...

