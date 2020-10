Coronavirus, il bollettino di oggi sabato 31 ottobre 2020: 31758 nuovi casi e 297 morti (Di sabato 31 ottobre 2020) Positivi, ricoveri e terapie intensive: ieri record di contagi (31.084), negli ospedali la situazione inizia a farsi delicata: il punto della situazione nel bollettino del Ministero della Salute Leggi su today (Di sabato 31 ottobre 2020) Positivi, ricoveri e terapie intensive: ieri record di contagi (31.084), negli ospedali la situazione inizia a farsi delicata: il punto della situazione neldel Ministero della Salute

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 ottobre: 31.084 nuovi casi e 199 morti - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 31 ottobre: 31758 i nuovi contagi, quasi 300 morti. Convocata una riunione… - PalermoToday : In Sicilia accertati 952 nuovi casi Covid in 24 ore: crescono i ricoverati, 18 vittime - SkyTG24 : #Covid19, il bollettino del #31ottobre diffuso dalla Protezione Civile -