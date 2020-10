Coronavirus, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 positivi e 297 morti (Di sabato 31 ottobre 2020) I ricoveri in terapia intensiva sono 97 più di ieri (1843 in totale), quelli nei reparti ordinari + 972. Fatti 215.886 tamponi. Articolo in aggiornamento Leggi su repubblica (Di sabato 31 ottobre 2020) I ricoveri in terapia intensiva sono 97 più di ieri (1843 in totale), quelli nei reparti ordinari + 972. Fatti 215.886 tamponi. Articolo in aggiornamento

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 30 ottobre: 31.084 nuovi casi e 199 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 29 ottobre: 26.831 nuovi casi e 217 morti - evertonfalando : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 31 ottobre: 31.758 nuovi casi e 297 morti - cmdotcom : #Coronavirus, il bollettino: 31.758 nuovi casi su 215.886 tamponi, 297 morti, +97 in terapia intensiva… -