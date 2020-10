Coronavirus, Gualtieri “Pronti a risorse aggiuntive se necessario” (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Chiudere bar, ristoranti e palestre era quello che andava fatto, siamo pronti a mobilitare risorse aggiuntive se necessario. Accompagneremo qualsiasi intervento con le adeguate misure, siamo nelle condizioni di affrontare diversi scenari”. Così Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, al Festival dell’ottimismo organizzato da Il Foglio. “L’Italia deve stare attenta a definire una traiettoria di finanza pubblica che tenga conto del debito pubblico. Bisogna consentire al PIL di ripartire: le misure anti cicliche sono consigliate dal fondo monetario, noi le pratichiamo perchè sono efficaci – ha proseguito il ministro dell’Economia -. Non siamo stati presi di sorpresa dal dato del terzo trimestre, ma l’andamento dipenderà ovviamente dalla ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 31 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Chiudere bar, ristoranti e palestre era quello che andava fatto, siamo pronti a mobilitarese necessario. Accompagneremo qualsiasi intervento con le adeguate misure, siamo nelle condizioni di affrontare diversi scenari”. Così Roberto, ministro dell’Economia, al Festival dell’ottimismo organizzato da Il Foglio. “L’Italia deve stare attenta a definire una traiettoria di finanza pubblica che tenga conto del debito pubblico. Bisogna consentire al PIL di ripartire: le misure anti cicliche sono consigliate dal fondo monetario, noi le pratichiamo perchè sono efficaci – ha proseguito il ministro dell’Economia -. Non siamo stati presi di sorpresa dal dato del terzo trimestre, ma l’andamento dipenderà ovviamente dalla ...

Così Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia, al Festival dell’ottimismo organizzato da Il Foglio. “L’Italia deve stare attenta a definire una traiettoria di finanza pubblica che tenga conto del ...

