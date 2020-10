Coronavirus, grandi città fuori controllo: rischio lockdown già da lunedì (Di sabato 31 ottobre 2020) Coronavirus, grandi città fuori controllo: rischio lockdown già da lunedì. Il Governo starebbe studiando un blocco completo dalla prossima settimana per bloccare i contagi Il momento è assolutamente critico per quanto concerne i contagi da Coronavirus in Italia. La curva dei contagi si sta innalzando pericolosamente verso l’alto, così come l’indice Rt, al si sopra … L'articolo Coronavirus, grandi città fuori controllo: rischio lockdown già da lunedì proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 31 ottobre 2020)cittàgià da lunedì. Il Governo starebbe studiando un blocco completo dalla prossima settimana per bloccare i contagi Il momento è assolutamente critico per quanto concerne i contagi dain Italia. La curva dei contagi si sta innalzando pericolosamente verso l’alto, così come l’indice Rt, al si sopra … L'articolocittàgià da lunedì proviene da Inews.it.

fanpage : Emergenza Covid Si va verso il #lockdown nelle grandi città. #31ottobre - RegLombardia : #coronavirus #ordinanza ??A partire da questo weekend, le grandi strutture di vendita e i centri commerciali dovran… - RaiNews : 'Il #lockdown è stato formidabile, pur essendo stato terribile per le persone, nel bloccare il #coronavirus . In e… - cmdotcom : #Coronavirus , non si esclude più il #lockdown : #Milano e le grandi città a rischio chiusura, scontro sulle scuole… - sportli26181512 : Coronavirus, non si esclude più il lockdown: Milano e le grandi città a rischio chiusura, scontro sulle scuole: Son… -