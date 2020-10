Coronavirus: Gentiloni, 'decisioni drastiche inevitabili' (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Fortunatamente la situazione non è fuori controllo in nessun Paese. Credo che sia abbastanza inevitabile arrivare a decisioni drastiche con lo sforzo di salvaguardare alcuni aspetti della nostra vita sociale: lavoro, il più possibile e del sistema di istruzione soprattuto per i giovani. La tendenza in Europa mi sembra piuttosto chiara, è abbastanza un percorso scritto in diversi Paesi europei e questo avrà le sue conseguenze". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Paolo Gentiloni, ospite del Festival dell'ottimismo de 'Il Foglio'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, 31 ott. (Adnkronos) - "Fortunatamente la situazione non è fuori controllo in nessun Paese. Credo che sia abbastanza inevitabile arrivare acon lo sforzo di salvaguardare alcuni aspetti della nostra vita sociale: lavoro, il più possibile e del sistema di istruzione soprattuto per i giovani. La tendenza in Europa mi sembra piuttosto chiara, è abbastanza un percorso scritto in diversi Paesi europei e questo avrà le sue conseguenze". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici, Paolo, ospite del Festival dell'ottimismo de 'Il Foglio'.

