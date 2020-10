Coronavirus: Gallera, 'più risorse a rsa e tamponi rapidi per tutte le strutture' (Di sabato 31 ottobre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 31 ottobre 2020) su Notizie.it.

Corriere : Lombardia, sospesi i ricoveri programmati non urgenti - TV7Benevento : Coronavirus: Gallera, 'più risorse a rsa e tamponi rapidi per tutte le strutture' (2)... - TV7Benevento : Coronavirus: Gallera, 'più risorse a rsa e tamponi rapidi per tutte le strutture'... - risparmiocasa : RT @Newsinunclick: #Coronavirus, in #Lombardia quasi 9mila nuovi casi in 24 ore. Aumentano ancora le terapie intensive: +25, quando mettera… - _alxbw_ : #CommissariatelaLombardia Coronavirus, l'allarme di #Gallera: 'Non troviamo i medici, ai bandi non si presentano'… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gallera Coronavirus: Gallera, 'più risorse a rsa e tamponi rapidi per tutte le strutture' LiberoQuotidiano.it Coronavirus: Gallera, 'più risorse a rsa e tamponi rapidi per tutte le strutture' (2)

(Adnkronos) - In più, "il pacchetto delle misure economiche prevede un aumento delle tariffe del 2,5% per tutte le strutture residenziali, semiresidenziali e per i centri diurni integrati, del valore ...

Allarme su Monza, la nuova Bergamo: "C'è il timore di non poter ricoverare tutti se la curva sale"

Da giorni Monza e Brianza è la seconda provincia in Lombardia per nuovi contagi: la pressione sull'ospedale San Gerardo di Monza continua ad aumentare, con circa 270 ricoverati e 20 persone in terapi ...

(Adnkronos) - In più, "il pacchetto delle misure economiche prevede un aumento delle tariffe del 2,5% per tutte le strutture residenziali, semiresidenziali e per i centri diurni integrati, del valore ...Da giorni Monza e Brianza è la seconda provincia in Lombardia per nuovi contagi: la pressione sull'ospedale San Gerardo di Monza continua ad aumentare, con circa 270 ricoverati e 20 persone in terapi ...