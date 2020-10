Coronavirus: Gallera, 'più risorse a rsa e tamponi rapidi per tutte le strutture' (2) (Di sabato 31 ottobre 2020) (Adnkronos) - In più, "il pacchetto delle misure economiche prevede un aumento delle tariffe del 2,5% per tutte le strutture residenziali, semiresidenziali e per i centri diurni integrati, del valore di 30 milioni. Infine, altri 10 mln verranno erogati a sostegno dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata e delle Cure Palliative domiciliari, in aggiunta al monte risorse del 2019”, aggiunge l'assessore. Le misure all'esame della Giunta non avranno solo un impatto di carattere economico. "Forniremo a tutte le strutture – continua Gallera – i tamponi antigenici rapidi da effettuare agli ospiti e agli operatori periodicamente. I gestori avranno inoltre la possibilità di acquistare i dispositivi di ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) (Adnkronos) - In;, "il pacchetto delle misure economiche prevede un aumento delle tariffe del 2,5% perleresidenziali, semiresidenziali e per i centri diurni integrati, del valore di 30 milioni. Infine, altri 10 mln verranno erogati a sostegno dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata e delle Cure Palliative domiciliari, in aggiunta al montedel 2019”, aggiunge l'assessore. Le misure all'esame della Giunta non avranno solo un impatto di carattere economico. "Forniremo ale– continua– iantigenicida effettuare agli ospiti e agli operatori periodicamente. I gestori avranno inoltre la possibilità di acquistare i dispositivi di ...

Allarme su Monza, la nuova Bergamo: "C'è il timore di non poter ricoverare tutti se la curva sale"

Da giorni Monza e Brianza è la seconda provincia in Lombardia per nuovi contagi: la pressione sull'ospedale San Gerardo di Monza continua ad aumentare, con circa 270 ricoverati e 20 persone in terapi ...

Da giorni Monza e Brianza è la seconda provincia in Lombardia per nuovi contagi: la pressione sull'ospedale San Gerardo di Monza continua ad aumentare, con circa 270 ricoverati e 20 persone in terapi ...