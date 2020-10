Coronavirus, entrano in azione anche le forze armate: previsti 30mila tamponi in più a settimana (Di sabato 31 ottobre 2020) Almeno 30mila tamponi in più alla settimana in tutta Italia grazie all’impiego nelle postazioni drive in dei militari. Parte ufficialmente l’operazione Igea, voluta dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini in accordo con il ministro della Salute Roberto Speranza: personale delle forze armate impegnato attivamente in tutta Italia nelle postazioni messe a disposizione dall’Esercito italiano per effettuare i tamponi orofaringei di ricerca in modalità “Drive through” (ovvero: si accede direttamente in auto, senza scendere dalla propria vettura). Si comincia con il Lazio – 19 team, composti ognuno da un ufficiale medico e da due sottufficiali infermieri, del Coi-Comando Operativo Interforze della Difesa ... Leggi su open.online (Di sabato 31 ottobre 2020) Almenoin più allain tutta Italia grazie all’impiego nelle postazioni drive in dei militari. Parte ufficialmente l’operIgea, voluta dal ministro della Difesa Lorenzo Guerini in accordo con il ministro della Salute Roberto Speranza: personale delleimpegnato attivamente in tutta Italia nelle postazioni messe a disposizione dall’Esercito italiano per effettuare iorofaringei di ricerca in modalità “Drive through” (ovvero: si accede direttamente in auto, senza scendere dalla propria vettura). Si comincia con il Lazio – 19 team, composti ognuno da un ufficiale medico e da due sottufficiali infermieri, del Coi-Comando Operativo Interdella Difesa ...

