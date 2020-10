Coronavirus | crescono maggiormente le vittime nelle ultime 24 ore Lieve calo dei ricoveri

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 31 ottobre 2020) Aumentano ancora i contagi per Covid in Italia, sono 31.758 (31.084 ieri), secondo l'odierno bollettino del ministero della Salute, riportando anche un incremento delledi 297 in 24 ore contro i 199 di ieri. L'incremento degli atutali positivi è invece di 25.600. Inl'andamento deicon sintomi a + 972 per un totale di 17.966: ieri l'aumento era stato di 1.030. Sono invece 331.577 le persone in isolamento. Il numero più alto di casi si registra in Lombardia (+8.919), Campania (+ 3.669) e Piemonte (+2.887). Da segnalare il nuovo record di tamponi processati: 215.88624 ore. Ieri erano stati 215.085, cifra che giù rappresentava il numero più alto da inizio pandemia. LO SCENARIO PER REGIONEVALLE D'AOSTARisultano 104 ...