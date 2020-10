Coronavirus: Cremona, tre bar chiusi e un denunciato per violazione norme (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Tre bar sono stati chiusi e una persona è stata denunciata in provincia di Cremona per violazione delle norme per il contrasto della diffusione del Coronavirus. A Rivolta D'Adda i carabinieri hanno controllato tre bar e, a causa delle violazioni della normativa, hanno disposto la chiusura per cinque giorni per due locali e di quattro giorni per il terzo. Inoltre cinque persone sono state multate ad Agnadello perché creavano assembramenti davanti a un bar. I militari a Bagnolo Cremasco hanno denunciato un cittadino italiano di 18 anni per la violazione della quarantena fiduciaria impostagli dall'autorità sanitaria. I carabinieri, dopo aver fermato un'auto con a bordo quattro giovani di età compresa tra i 15 e i 18 ... Leggi su iltempo (Di sabato 31 ottobre 2020) Milano, 31 ott. (Adnkronos) - Tre bar sono statie una persona è stata denunciata in provincia diperdelleper il contrasto della diffusione del. A Rivolta D'Adda i carabinieri hanno controllato tre bar e, a causa delle violazioni della normativa, hanno disposto la chiusura per cinque giorni per due locali e di quattro giorni per il terzo. Inoltre cinque persone sono state multate ad Agnadello perché creavano assembramenti davanti a un bar. I militari a Bagnolo Cremasco hannoun cittadino italiano di 18 anni per ladella quarantena fiduciaria impostagli dall'autorità sanitaria. I carabinieri, dopo aver fermato un'auto con a bordo quattro giovani di età compresa tra i 15 e i 18 ...

