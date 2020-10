Coronavirus, convocata riunione urgente del Cts: il governo valuta strette in zone a rischio | L'Austria torna in lockdown (Di sabato 31 ottobre 2020) Una stretta a livello locale nelle zone del territorio nazionale dove l'indice Rt è più alto. E' questa l'ipotesi a cui sta lavorando il governo prima di decidere se arrivare a misure restrittive di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 31 ottobre 2020) Una stretta a livello locale nelledel territorio nazionale dove l'indice Rt è più alto. E' questa l'ipotesi a cui sta lavorando ilprima di decidere se arrivare a misure restrittive di ...

